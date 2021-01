Com saída da Ford do Brasil, EcoSport, Ka e Troller T4 saem de linha

O fechamento da Ford no Brasil, anunciado nesta segunda, também vai causar a saída de linha alguns modelos veículos que era fabricados em território nacional, como o EcoSport, Ka e Troller T4.

Com o fechamento imeditado das fábricas de Camaçari e Taubaté, em São Paulo, o EcoSport e o Ka já deixam de ser fabricados. O Troller T4 é fabricado na unidade de Horizonte no Ceará, que tem previsão de encerrar as atividades entre outubro e dezembro deste ano. Após o encerramento das atividades da Ford no país, os veículos comercializados no Brasil passarão a ser importados.

No país, serão mantidos apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas e sua sede regional, ambos em São Paulo.