Com salário de R$ 5 mil, Policlínica abre 14 vagas para médicos em Paulo Afonso

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP) abre, na próxima segunda-feira, as inscrições para o processo seletivo simplificado visando a contratação de médicos para compor o quadro de pessoal da Policlínica da região de Paulo Afonso. Ao todo, são 14 vagas distribuídas em diversas áreas, como Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia - Ergometria, Endoscopia Digestiva Alta, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, dentre outras. A carga de trabalho é de 20 horas semanais e os vencimentos somam R$ 5 mil. A ficha de inscrição, currículo e documentos comprobatórios deverão ser entregues presencialmente até o dia 7 de junho, na sede do CISRP - Av. Apolonio Sales, nº 915, 2º andar, S/212, Edf. Empresarial Rocha ou pelo e-mail do email consorciosaudepa@gmail.com, em arquivo PDF. De acordo com o edital, o resultado final do processo seletivo sai no dia 13 de junho

Banco contrata 400 no Brasil

O banco espanhol Santander anunciou ontem a abertura de 400 novas vagas de trabalho no Brasil para profissionais da área de Tecnologia. Há oportunidades para desenvolvedor java, arquiteto BPM/RPA, desenvolvedor android, desenvolvedor IOS, desenvolvedor web spa, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados. Os interessados em atuar na instituição podem se candidatar pelo portal: https://jobs.i-hunter.com/santander/programa/tecnologia-santander-2019.