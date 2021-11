Com semana inteira livre, Bahia ganha reforços para pegar São Paulo

Depois de um duelo polêmico contra o Juventude, no qual o Bahia ficou no empate sem gols, no último sábado (30), em Caxias do Sul, o tricolor agora mira as suas atenções para o confronto com o São Paulo, no próximo domingo (7), às 18h15, na Fonte Nova.

Com a semana livre de jogos, o elenco ganhou folga nesta segunda-feira (1º), e tem retorno aos treinos marcado para a terça-feira (2). O técnico Guto Ferreira sabe que vai contar com reforços para montar o time que encara os paulistas.

Nas laterais, Matheus Bahia e Nino Paraíba voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além da dupla, o Esquadrão pode ter novidades em outros setores.

No ataque, Rossi participou de um treino com todo o elenco na semana passada e está na fase final do tratamento. O jogador vai ser avaliado pelo departamento médico e físico e tem boa chance de voltar a ser relacionado.

Já no meio-campo, o reforço pode ficar por conta do meia Lucas Mugni. O argentino está tratamento de uma lesão na coxa e vive situação parecida com a de Rossi. Caso ele apresente evolução no quadro nos próximos dias, ele pode voltar a ficar à disposição de Guto.

O duelo contra o São Paulo vai ser mais um confronto direto que o Bahia tem na luta contra o rebaixamento à Série B. O time paulista soma 37 pontos e está na 11ª colocação. O Esquadrão tem quatro pontos a menos e com 33 é o atual 16º, na boca do Z4.