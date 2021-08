Com semana livre, Bahia ganha tempo para recuperar atletas no DM

Depois de ficar no empate com o Cuiabá por 1x1, no último sábado (7), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia vai ter a semana livre para se preparar para o próximo desafio na Série A.

Como não terá compromissos no meio da semana, o tricolor só volta aos gramados agora no próximo domingo (15), quando recebe o Atlético-GO, às 18h15, no estádio de Pituaçu. O tempo sem partidas vai ser importante para o Esquadrão recuperar alguns jogadores.

Atualmente estão no departamento médico o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Ligger, os volantes Jonas e Patrick, e o meia-atacante Thonny Anderson.

Entre eles, quem mais deve demandar tempo para ficar à disposição é Danilo Fernandes. O goleiro, que vinha sendo titular, sofreu uma fratura na costela. O jogador segue em tratamento na Cidade Tricolor.

Já o volante Jonas e o zagueiro Ligger estão em recuperação de problemas na coxa. O primeiro sofreu lesão de grau 1, enquanto o segundo reclama de desconforto na região.

Titular do meio-campo tricolor, o volante Patrick sofreu uma entorse no tornozelo durante a vitória sobre o Atlético-MG, por 2x1, pela Copa do Brasil. Além da lesão, ele desfalcou o Esquadrão contra o Cuiabá por ter recebido o terceiro amarelo.

Também contra o Atlético-MG, o meia-atacante Thonny Anderson sofreu uma entorse no joelho e é outro que está em tratamento para voltar a ficar disponível.

"O tempo é importante para recuperar vários desses atletas. Esse momento de descanso vai ser muito saudável. Vamos ganhar tempo para vários jogadores que estão no DM. Jonas vai voltar a treinar, Ligger também. Thonny não vai ser para agora. Vai ser um pouco mais longa. Vários desses jogadores também precisam treinar, ganhar lastro, força, para superar as adversidades", explicou técnico Dado Cavalcanti.