Com sete desfalques, elenco do Vitória se reapresenta na Toca

A temporada 2021 começou para o Vitória nesta segunda-feira (8). Depois do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores ganharam uma semana de folga e se reapresentaram esta manhã na Toca do Leão. O primeiro dia foi apenas para a realização de exames de covid-19.

Os treinos se darão a partir de terça-feira (9), quando o elenco rubro-negro iniciará concentração nas instalações do clube. A pré-temporada terá duração de duas semanas. O Vitória estreia na temporada no próximo dia 21, quando visita a Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Sete jogadores não se apresentaram na Toca do Leão nesta segunda-feira. Os laterais Leandro Silva e Rafael Carioca, os zagueiros João Victor e Maurício Ramos, o volante Fernando Neto, o meia Rafael Santos, recém-promovido do sub-20, e o atacante Alisson Farias não compareceram ao clube. O Vitória não informou o motivo das ausências, mas Maurício Ramos chegará a Salvador no turno da tarde.