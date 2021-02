Com surto de covid-19, Conquista tem jogo contra o Vitória adiado

O jogo entre Vitória e Vitória da Conquista, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, foi adiado. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou no fim da tarde desta quinta-feira (18) a suspensão da partida, que estava programada inicialmente para acontecer no próximo sábado (20), às 16h, no Barradão.

A alteração na data foi um pedido do Bode. O clube vive um surto de covid-19 e não teria a quantidade mínima de jogadores à disposição para o duelo. "Enviamos toda a documentação que se faz necessária para essa finalidade [o adiamento]", afirmou ao CORREIO o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, antes da decisão da FBF.

De acordo com o regulamento do torneio, é necessário que uma equipe tenha pelo menos 13 atletas aptos para jogar. O Vitória da Conquista, porém, tinha apenas 12 disponíveis, após 13 testarem positivo para o coronavírus.

"A Federação Bahiana de Futebol comunica, por meio da RDI-03/21, a suspensão da partida entre Vitória e ECPP Vitória da Conquista, que seria realizada às 16h do próximo sábado (20), no Barradão. A decisão foi necessária para cumprimento dos protocolos rígidos de prevenção ao contágio da covid-19. Atletas do Vitória da Conquista testaram positivo para o coronavírus. O clube ficou sem o número mínimo de jogadores estabelecidos pelo Regulamento do Baianão 2021 para a partida", informou a FBF, em nota oficial.

Segundo a federação, a partida será reprogramada de acordo com a disponibilidade de datas no calendário oficial do futebol baiano, respeitando o limite da 1ª fase da competição.

"O departamento de competições vai ter que buscar uma conciliação num intervalo de jogos do Vitória com a Copa do Nordeste. É algo atípico, e a gente vai ter que estudar o melhor cenário para a partida acontecer", afirmou Ricardo Lima, presidente da FBF, ao CORREIO.

Entre o elenco, comissão técnica e dirigentes, 80% dos integrantes do Vitória da Conquista testaram positivo para a covid-19. Todos estão assintomáticos e foram isolados. Os exames foram realizados no último sábado (13) e a divulgação dos resultados aconteceu na quarta-feira (17).

O duelo entre Vitória e Vitória da Conquista havia sido antecipado para o sábado (20), antes da conclusão da primeira rodada. Seria a estreia do Bode no Campeonato Baiano. Já o Leão fez seu primeiro jogo na quarta-feira (17) e empatou com o Unirb em 3x3 no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.

Os jogadores do Vitória da Conquista que testaram negativo para a covid-19 vão treinar normalmente para a partida segunte, contra o Fluminense de Feira. O confronto está previsto para o dia 28, às 16h, no Joia da Princesa, pela 3ª rodada do Baianão. Por enquanto, o Vitória da Conquista não solicitará o adiamento do jogo. Já a preparação com os atletas que estão infectados deve ser retomada a partir da próxima terça-feira (23).

"Contra o Fluminense, imagino que não teremos problemas porque esses jogadores, pelo menos, já retornarão às atividades na terça. Salvo se, na semana do jogo, haja um número grande de infectados novamente. Há um prejuízo de ordem física, técnica e tática, porque ficaremos agora com esses jogadores isolados. Até o momento, estão todos assintomáticos, porém não estão treinando", lamentou Amorim.