Com tema 'Luzes de Natal', Rio Vermelho recebe três dias de programação em celebração a data

Com o tema “Luzes de Natal”, o Coletivo Cultural do Rio Vermelho (CSRV) e a Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), promoverão, entre os dias 7 e 21 de dezembro, uma programação aberta para o público em celebração a data.

O primeiro dia será marcado por uma homenagem ao escritor Jorge Amado. O evento está marcado para acontecer na quinta-feira (7), às 19h, no Largo de Santana. Na ocasião, a Camerata da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) ficará a cargo da música.

De acordo com a idealizadora do projeto e integrante do CSRV, Maria José Góes, a celebração deste ano visa promover o Natal como pede a tradição. “Que tem terno de reis, fanfarra, escolas desfilando, e que os moradores e comerciantes participam, iluminando o bairro inteiro”, destaca.

Programação para isto não vai faltar. No dia 17 de dezembro, será a vez do público acompanhar a chegada do Papai Noel na Parada Natalina. O bom velhinho partirá da Quadra da Paciência a bordo de um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-Ba), às 19h, e seguirá pela Rua Fonte do Boi até o Largo da Mariquita.

Junto com ele, seguirá desfilando o Terno de Reis e estudantes de três escolas do bairro - Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Colégio Estadual Manoel Devoto e Colégio Estadual Euricles de Matos -, ao som da banda do CBM-Ba.Já no dia 21 de dezembro, se apresenta o coral Tom Sobre Tom, às 20h, no Largo da Mariquita.

Encerrando a programação, o CSRM e a Amarv realizam, em parceria com o restaurante Cia da Pizza, o Jantar Solidário. O evento é promovido anualmente e leva integrantes de três associações de caridade para um jantar natalino no estabelecimento, que fica localizado no Rio Vermelho, no dia 23 de dezembro, às 19h.

Este ano, além das pessoas assistidas pelas entidades, também será convidado um grupo de cada escola estadual que desfilará na Parada Natalina.

Programação Luzes de Natal

Quinta-feira (7)

19h - Camerata da Orquestra Sinfônica da Bahia

Local: Largo de Santana

Sábado (17)

19h - Parada Natalina

Local: partida da Quadra da Paciência

Quinta-feira (21)

20h - Apresentação Coral Tom Sobre Tom

Local: Largo da Mariquita.

Sexta-feira (23)

19h - Jantar Solidário

Local: Companhia da Pizza