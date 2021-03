Com Thaciano em campo, Bahia treina de olho no Fortaleza

O Bahia segue em preparação para a partida contra o Fortaleza, neste sábado (3), às 16h, no estádio do Castelão, pela Copa do Nordeste. Na tarde desta quarta-feira (31), o elenco voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor.

A novidade do dia ficou por conta da presença do meia Thaciano. Novo reforço do Esquadrão, o jogador de 25 anos foi para o campo e fez o primeiro trabalho com o grupo. Thaciano chega ao Bahia emprestado pelo Grêmio. Ele passou por exames médicos nesta quarta-feira, mas ainda não foi oficialmente anunciado pelo tricolor.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Dado Cavalcanti promoveu um trabalho em campo reduzido, com foco na posse de bola e jogadas de ataque contra defesa.

Nesta quinta-feira (1º), o elenco volta aos treinos e continua a preparação para a partida. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Nordestão, o Bahia soma 10 pontos e é o vice-líder do grupo A.