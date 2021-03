Com time principal, Bahia encara o Botafogo-PB, pelo Nordestão

Pode não parecer, mas o time principal do Bahia está prestes a estrear na temporada 2021. Neste sábado, o tricolor recebe o Botafogo-PB, às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. É o primeiro jogo da equipe em competições válidas pelo novo ano.

Depois de iniciar o torneio regional vencendo o Salgueiro, por 3x2, em Pernambuco, o time de transição do Esquadrão passa o bastão para a equipe principal, comandada pelo técnico Dado Cavalcanti, na liderança do grupo A.

Entre o fim da temporada 2020 - esticada por causa da pandemia do coronavírus - e o início do novo ciclo, elenco e comissão técnica tiveram apenas quatro dias de folga para recarregar as baterias e descansar a mente do ano pesado que o clube teve.

“É uma pena porque não tivemos o tempo de descanso necessário que provocasse uma adaptação fisiológica dos atletas e de recuperação de competição. Tampouco tivemos a preparação para iniciar uma nova temporada da forma que queríamos. A nossa estratégia, na condição de pouco tempo de intervalo, é dar sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Fazer o entendimento dos jogadores individualmente, daqueles que precisam mais tanto de repouso quanto de treinamento”, explicou Dado.

Fora o tempo curto, o treinador tem ainda um outro problema para administrar. O elenco perdeu sete jogadores após o Brasileirão e inicia a temporada mais enfraquecido. Entre os atletas que deixaram a equipe, três eram titulares: o zagueiro Ernando e os volantes Ronaldo e Gregore.

“Não temos tempo suficiente para fazer mudanças significativas nem de atletas, pois nosso time não tem reforço para esse início, nem de ideias, pelo fato de não termos tempo de treinamento”, explicou Dado, antes de continuar:

“Temos espaços a serem preenchidos, estamos atentos ao mercado, mas temos também a convicção de que coletivamente evoluímos. Vamos procurar ser mais efetivos na defesa e coletivamente para conquistar os triunfos”.

Assim como faz desde que assumiu o Bahia, Dado não confirmou o time titular e só vai divulgar a escalação minutos antes da partida. No entanto, por razões óbvias, a mudança mais significativa acontecerá no meio-campo. Sem Gregore e Ronaldo, a tendência é de mudança no esquema. Ramon e o meia Daniel entram na equipe e fazem companhia a Patrick, elogiado na reta final da Série A.

Na defesa, Juninho volta a ganhar chance e forma dupla com Lucas Fonseca. No ataque, Gilberto será poupado e desfalca o tricolor. Thiago deve ser o escolhido.

O time titular deve ter: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Ramon; Rodriguinho, Rossi e Thiago.