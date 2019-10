Com titulares na academia, Bahia treina para pegar o Inter

O Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o Internacional, neste sábado (26), às 19h, na Fonte Nova. Na tarde desta quarta-feira (23), nada de titulares em campo. Apenas os reservas foram para o gramado e trabalharam sob as orientações do técnico Roger Machado.

O treinador tricolor aproveitou dia para focar nas finalizações e posse de bola. Enquanto os reservas faziam a atividade em campo reduzido, do outro lado do campo o lateral Moisés fez um trabalho específico com a preparação física. Recuperado da lesão na coxa, ele depende apenas no condicionamento para ficar à disposição de Roger Machado.

Enquanto isso os titulares trabalharam na academia. Para o duelo contra o Colorado, Roger Machado tem um problema para resolver. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Élber está fora do jogo. Marco Antônio, Lucca e Arthur Caíke surgem como postulantes a vaga no setor.

Roger só vai começar a montar o time nos dois últimos treinos que o Bahia tem antes de enfrentar o Inter. O primeiro deles será nesta quinta-feira (24), em trabalho fechado para a imprensa e torcida no Fazendão.

Com 41 pontos, o Bahia está na oitava colocação da Série A. Já o Internacional é o sexto, dentro da zona da Libertadores, com apenas um ponto a mais que o tricolor.