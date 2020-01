Com trabalho integrado, elencos do Bahia voltam aos treinos

Um dia depois de vencer o Bahia de Feira, usando o time de aspirantes, e assumir a liderança do Baianão, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira (30). Com um trabalho integrado, elenco principal e de transição disputaram um jogo-treino na Cidade Tricolor.

De olho na estreia na Copa do Brasil, no próximo dia cinco, uma quarta-feira, contra o River-PI, no estádio Albertão, em Teresina, o elenco principal do Bahia começou o dia com um trabalho tático comandado por Roger Machado. Depois disso, os atletas enfrentaram o time de aspirantes.

A atividade contou apenas com os jogadores reservas de ambos os times e terminou empatada em 1x1. O meia Régis fez para o time principal, enquanto o atacante Régis Tosatti balançou as redes para os aspirantes.

Roger Machado montou a sua equipe com: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Wanderson e Zeca; Paulinho, Jádson e Régis; Rossi, Arthur Caíke e Fernandão.

Já o time de Dado Cavalcanti teve: Fernando, Lucas Rodrigues, Fábio Alemão, Jaques e Matheus Bahia; Yuri, Caio Mello e Cristiano; Régis Tosatti, Ferssin e Caíque.

Não participaram dos trabalhos os volantes Elton, que ficou na academia, e Ronaldo, liberado para um procedimento dentário. Os elencos principal e de aspirantes do Bahia voltam aos treinos nesta sexta-feira (31).

Enquanto o time de Roger Machado folga no final de semana, o time de transição tem compromisso contra o Jacuipense, no domingo (2), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.