Com trabalho tático, Vitória treina de olho no duelo com Operário

O elenco do Vitória teve mais um dia de treinos de olho no duelo contra o Operário-PR, pela 32ª rodada da Série B. O técnico Rodrigo Chagas aproveitou o período sem partidas oficiais e comandou um intenso trabalho tático na manhã desta terça-feira (29), na Toca do Leão.

O rubro-negro não entra em campo desde a última terça-feira (22), quando perdeu do CSA por 3x0, no Rei Pelé. O próximo jogo, contra a equipe paranaense, será no domingo (3), às 18h15, no Barradão.

Durante este tempo, alguns jogadores que estavam no departamento médico conseguiram se recuperar, como o meia Fernando Neto e o atacante Vico. Porém, outros quatro ainda permanecem em tratamento e não participaram das atividades: o goleiro Ronaldo, os laterais Van e Léo Morais e o atacante Alisson Farias.

Os atletas farão, nesta quarta-feira (30), o último treino do ano. Na quinta (31), terão que se apresentar na Toca apenas para mais uma rodada de testagem da covid-19, e ganharão folga em seguida. O grupo retoma os trabalhos na sexta-feira (1º).

O Vitória é o 15º colocado da Série B, com 36 pontos. O Náutico, time que abre o Z4, tem apenas um ponto a menos.