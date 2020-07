Com transmissão ao vivo do treino, Bahia lança 'Sócio Digital'

O Bahia lançou na manhã desta quarta-feira (15), o 'Sócio Digital', nova plataforma do clube que apresenta conteúdos em vídeos e bastidores exclusivos do dia a dia do tricolor.

O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente no smartphone, conta com vídeos de jogos históricos, filmes, programas produzidos pela assessoria de comunicação do clube, aulas da Universidade Tricolor e transmissões ao vivo.

A primeira transmissão realizada na plataforma foi o treino da manhã de hoje, na Cidade Tricolor. Os torcedores puderam acompanhar a chegada dos atletas ao CT e o início dos trabalhos.

Quem baixar o Sócio Digital no celular vai ter acesso gratuito ao conteúdo que era disponibilizado no antigo aplicativo do clube, como notícias, tabela de jogos, elencos etc. Já para poder conferir os vídeos, é preciso aderir ao programa de sócio, que é dividido em modalidades.

O plano mensal custa R$ 7,90 para quem já é sócio do clube e R$ 9,90 para não-sócio. As outras modalidades são o pagamento trimestral (R$ 22,90 para sócios e 28,90 para não-sócios), semestral (R$ 43,90 para sócios e 54,90 para não-sócios) e anual (R$ 79,90 para sócios e 99,90 para não-sócios).

Em entrevista ao CORREIO, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, já havia comentado sobre a nova plataforma do clube. A ideia do Bahia é, a partir de 2021, transmitir os jogos da equipe principal. O primeiro torneio que terá transmissão própria será o Campeonato Baiano.

“Ele (Sócio Digital) é uma evolução significativa do nosso atual aplicativo. Ele muda de nome, ganha uma linguagem maior em vídeos. Vamos fazer um produto que oferece mais de 100 horas de vídeos por mês para os sócios, sendo que mais da metade desses vídeos vão ser transmissões ao vivo e que depois ficará disponível para ele acessar. É uma grande plataforma de streaming e de relacionamento com o sócio e vai fazer com que o torcedor se aproxime mais do clube”, explicou Bellintani.