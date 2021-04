Com treino de pênaltis, Bahia fecha preparação para pegar o CRB

O Bahia está pronto para decidir uma vaga à semifinal da Copa do Nordeste. Debaixo da chuva que caiu na Cidade Tricolor na manhã desta sexta-feira (16), o elenco realizou o último treino visando o confronto com o CRB, neste sábado (17), às 16h, no estádio de Pituaçu, pelas quartas de final do Nordestão.

No campo, o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático com a provável equipe titular, com foco na saída de bola e marcação no adversário. O treinador não confirmou a escalação que vai iniciar o confronto, mas a tendência é a de que ele repita o time que venceu o Manaus, pela Copa do Brasil, e ABC, na última rodada do Nordestão.

Assim, a provável escalação do Bahia tem: Douglas, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Thaciano e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Antes do fim do treino os jogadores aproveitaram para aprimorar cobranças de falta e pênaltis. Vale lembrar que pelo regulamento do Nordestão, em caso de empate no tempo normal, o classificado entre Bahia e CRB será definido nos pênaltis.

Quem avançar do confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor de Fortaleza e CSA, que medem forças no Castelão. Do outro lado chave, o Vitória recebe o Altos, no Barradão, enquanto o Ceará pega o encara o Sampaio Corrêa, em Fortaleza.