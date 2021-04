Com treino de pênaltis, Vitória está pronto para encarar o Altos

O Vitória está pronto para enfrentar o Altos, do Piauí, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Nesta sexta-feira (16), o rubro-negro encerrou a preparação para o jogo. O duelo está marcado para o sábado (17), às 18h30, no Barradão.

Antes da atividade, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o adversário. Em seguida, já no gramado, os atletas participaram de um tático e trabalharam lances de bola parada. O técnico Rodrigo Chagas também comandou um treino de cobranças de pênaltis, já que, em caso de empate por qualquer resultado, a decisão contra o Altos será nas penalidades.

Depois, o treinador relacionou 25 atletas para a partida. Entre eles, Cedric e Pedrinho, que se machucaram durante o jogo contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. Os dois treinaram nesta sexta e serão reavaliados antes do próximo duelo, no vestiário.

Também apareceram na lista dos convocados Wesley e Eduardo. O atacante está recuperado de lesão muscular na posterior, enquanto o meia foi liberado após tratar dores lombares.

Por outro lado, Fernando Neto, Guilherme Rend e Vico seguem na transição e desfalcam o Vitória.