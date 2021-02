Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar Atlético-MG

O Bahia está pronto para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (13), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada da Série A. Na manhã deste sexta-feira (12), o técnico Dado Cavalcanti comandou o último treino antes da viagem para Minas Gerais.

Em um dos campos da Cidade Tricolor, Dado realizou uma atividade tática na qual montou o time que vai iniciar a partida contra o alvinegro. O treinador não divulgou a escalação, mas é certeza que o Bahia vai ter mudanças.

O Esquadrão vive momento de muitos desfalques. Estão fora por conta da covid-19 os volantes Edson e Ramon, e os atacantes Thiago, Fessin e Alesson. Além deles, o meia Daniel vai cumprir suspensão pela expulsão no empate com o Goiás, e Ramírez está fora de ação após romper os ligamentos do joelho.

Para reforçar o elenco, Dado convocou jogadores da base durante os treinos da semana. Participaram das atividades os volantes Luiz Felipe e Patrick de Lucca, o meia Jefferson Douglas e o atacante Marcelo Ryan.

No meio-campo, a tendência é de que Rodriguinho inicie a partida entre os titulares. Marco Antônio e Patrick de Lucca correm por fora na disputa. Já no ataque, Gabriel Novaes deve ser mantido na vaga de Thiago, atuando pelos lados.

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Ronaldo, Gregore e Rodriguinho (Patrick de Lucca); Rossi, Gilberto e Gabriel Novaes.

Com 37 pontos, o Bahia é o 16º colocado do Brasileirão e precisa vencer para afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG é o terceiro, e ainda luta pelo título da Série A.