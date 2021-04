Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar o Manaus

O Bahia está pronto para mais uma decisão na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (6), o elenco tricolor fez o último treino preparativo para o confronto com o Manaus, nesta quarta-feira (7), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pela segunda fase do torneio eliminatório.

Na Cidade Tricolor, os jogadores assistiram a um vídeo com informações do Manaus e depois foram para o campo. O técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático com a provável equipe titular, parando em alguns momentos para ajustar o posicionamento.

Os jogadores aproveitaram ainda para treinar corbanças de falta e pênaltis. Vale lembrar que pelo regulamento da Copa do Brasil, caso o jogo termine empatado no tempo normal, o classificado será conhecido nas penalidades máximas.

Ainda em recuperação da lesão na coxa, o goleiro Mateus Claus fez um trabalho específico na academia. O gol tricolor é um dos pontos de preocupação dos tricolores já que o titular Douglas vive fase de instabilidade.

Uma provável escalação do Bahia contra o Manaus tem: Douglas, Nino Paraíba, Germán Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Edson, Patrick e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Regularizado e apresentado, o volante Jonas deve ser relacionado para o confronto e pode ser a novidade no banco de reservas.