Com treino tático, Bahia finaliza preparação para pegar Fortaleza

Depois de uma semana inteira de preparação, o Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza, neste sábado (20), às 21h, no estádio do Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.



Na manhã desta sexta-feira (19), o técnico Dado Cavalcanti comandou a última atividade antes do embarque para a capital cearense. O dia começou com a exibição de um vídeo com lances sobre o adversário e detalhes do empate do Esquadrão com o Atlético-MG, por 1x1, na última rodada. Em seguida, os jogadores foram para o campo e Dado comandou um trabalho técnico.



Com a equipe considerada titular, ele simulou situações de jogo e fez correções táticas. O treinador não confirmou o time que vai iniciar a partida, mas deixou claro que não repetirá o desenho do último jogo, quando atuou com quatro homens no meio-campo e dois atacantes.

Uma alteração já está garantida. Machucado, o goleiro Mateus Claus deixa o time para o retorno de Douglas. Já no ataque, a expectativa fica por conta do atacante Gilberto, recuperado de lesão na coxa e que pode voltar a ser titular.



Além da dupla, estão à disposição também: os volantes Edson e Ramon, o meia Daniel, e os atacantes Alesson, Fessin e Thiago.



Com 38 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão. O tricolor pode se livrar a da degola em caso de triunfo sobre o Fortaleza. Nesse caso, precisa torcer para que Goiás e Vasco não vençam seus jogos.



Depois da viagem ao Ceará, o time volta a Salvador para a última partida na temporada 2020. Na quinta-feira (25), o Esquadrão recebe o Santos, às 21h30, na Fonte Nova, pela 38ª rodada da Série A.