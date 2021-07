Com treino tático e de bola parada, Vitória encerra preparação

O Vitória está pronto para enfrentar o Confiança, pela 10ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (9), o time encerrou, na Toca do Leão, a preparação para o jogo, que acontece neste sábado (10), às 19h, no Batistão, em Aracaju.

Antes do trabalho no campo, o técnico Ramon Menezes exibiu um vídeo sobre o adversário. Depois, os jogadores participaram de de trabalhos táticos e técnicos, com atenção especial para a bola parada ofensiva.

Para a partida, o treinador terá desfalques. O lateral-direito Raul Prata, machucado, e o zagueiro Thalisson Kelven, com cansaço muscular, foram vetados pelo departamento médico. Outra baixa é o lateral-esquerdo Roberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Também seguem fora os atacantes Vico e Samuel e o volante Guilherme Rend, em recuperação de lesão.

Por outro lado, Gabriel Bispo fica à disposição após ter cumprido suspensão na partida passada, contra o Goiás. A delegação viaja para Aracaju na tarde desta sexta-feira (9).