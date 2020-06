Com treinos no campo, Bahia retoma as atividades após três meses

Depois de três meses, o Bahia retomou as atividades na Cidade Tricolor. Na manhã terça-feira (16), o elenco do Esquadrão fez o primeiro treino presencial desde que o calendário do futebol brasileiro foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

O retorno, no entanto, foi bem diferente do que os jogadores estão acostumados. Nada de treino com bola, cumprimento ou resenha muito perto um do outro. Para evitar a propagação do vírus, os jogadores precisam seguir protocolo de saúde que inclui o distanciamento e outras regras.

Os atletas chegaram ao CT já usando o uniforme de treino disponibilizado pelo Bahia na semana passada e passaram por processo de medição da temperatura. Logo depois, foram direto para o campo. Nesta fase do retorno, eles não vão ter acesso a ambientes fechados como vestiários e academias.

Como apenas os espaços abertos estão disponíveis, a atividade física foi feita em um dos campos do CT. Mantendo distância, os atletas eram orientados por membros da preparação física.

????????⚪ Após 3 meses, elenco começa a retomar trabalho em campo #JuntosVenceremos pic.twitter.com/n5xkeC1PEl — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) June 16, 2020

Além do protocolo de saúde, o Bahia segue uma cartilha elaborada pelo próprio clube com fases durante o retorno. A primeira delas foi iniciada em maio com os treinos ‘home office’ após os atletas retornarem das férias.

Essa etapa em que os jogadores voltam a frequentar o Centro de Treinamentos é a fase número dois. Aqui, serão realizados apenas os treinos físicos ao ar livre. O retorno dos treinos táticos com bola e coletivo acontecerá apenas na última fase do plano e depende da liberação das autoridades de saúde.

Antes de retomar os treinos elenco e membros do departamento de futebol do Bahia foram vacinados contra o H1N1 e foram testados para a Covid-19. Dos 81 exames realizados, dois atletas foram diagnosticados com o coronavírus, mas sem apresentar os sintomas da doença. Os nomes dos atletas não foram divulgados.

Apesar da retomada das atividades de forma presencial, o Bahia ainda não sabe quando entrará em campo para uma partida oficial, já que não existe definição sobre o retorno das competições. Além do Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido iniciado em maio, o Esquadrão aguarda o futuro de competições que não foram finalizadas, como o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.