Com três mil m², espaço para eventos é inaugurado em Lauro de Freitas

Quando perceberam que Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) não contava com muitas opções de espaços para eventos, ao mesmo tempo que concentrava um grande número de empresas de pequeno e médio porte e uma população numerosa, o casal de empresários Ester Aguirre e Fabio Cheberle decidiu investir no setor.

Pensaram em um espaço para realização de eventos corporativos, casamentos, aniversários e até vivências e imersões. Com capacidade para receber até 400 pessoas, o Villa Cheberle foi aberto na última semana, ao lado do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A proposta é de um local nada convencional no que diz respeito a cerimoniais. Em uma área de mais três mil m² quadrados e cercado de verde, o espaço conta com um auditório com para 200 pessoas. Além disso, há mesas, cadeiras, equipamentos de som, freezers e todo o aparato necessário para a realização de eventos variados.

O ambiente remete a uma chácara, com um projeto de paisagismo aliado ao charme das residências europeias. Os detalhes são traduzidos na arquitetura, decoração e paisagismo.