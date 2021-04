Com um a menos, Vitória bate Treze por 3x1 e fica perto da classificação

O Vitória está pertinho de avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste. Na noite deste domingo (4), o Leão fez valer o fator casa e bateu o Treze por 3x1, no Barradão, pela 7ª e penúltima rodada da fase de grupos do regional. Com o resultado, chegou aos 12 pontos e agora ocupa a vice-liderança do Grupo B.

Além de ter praticamente encaminhado a classificação, o time do técnico Rodrigo Chagas também deu fim a um jejum incômodo, após passar cinco jogos só empatando. Foram três pelo regional, com Sampaio Corrêa, CRB e Confiança, e dois pelo Campeonato Baiano, com Bahia e Bahia de Feira.

O rubro-negro abriu o placar com Alisson Farias no primeiro tempo. No fim da etapa, o time teve Pedrinho expulso. Mas, mesmo com um a menos, fez mais dois no segundo tempo, com Samuel, em um golaço de voleio, e Ygor Catatau, já nos acréscimos. João Leonardo foi o responsável pelo único gol do Treze.

Na próxima rodada, a última da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Vitória visita o 4 de Julho em Teresina, no Piauí. O jogo está marcado para o próximo sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro. Antes, volta a jogar em casa. Quarta-feira, às 19h, pega o Rio Branco-ES, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Gol e expulsão

Vitória e Treze fizeram um primeiro tempo movimentado, com oportunidades para os dois lados. A primeira finalização foi do anfitrião, aos 4 minutos, com Vico. Aos 11, o Leão se deu bem e abriu o placar: Pedrinho recebeu de Cedric livre na esquerda, cortou o marcador e rolou para Vico, que passou por cima para Alisson Farias. O camisa 10 dominou dentro da área e bateu cruzado, marcando o 1x0 no Barradão.

Atrás no placar, o Treze queria o empate e chegou perto aos 15 minutos. Em jogada rápida, Ancelmo dominou pelo meio e abriu na esquerda. Jairinho invadiu a área e chutou, mas Lucas Arcanjo defendeu em dois tempos.

Aos 26, foi a vez do Vitória ter chance de perigo. Alisson Farias recebeu na esquerda e bateu colocado, no canto. Jeferson, no susto, rebateu e, na sobra, Samuel dominou e rolou para Vico. O número 11 chutou de fora da área, só que a bola passou longe do gol.

O Treze voltou a assustar e fez uma blitz no Barradão. Primeiro, aos 34, Ancelmo recebeu livre na entrada da área, ajeitou e bateu no centro do gol. Lucas Arcanjo rebateu, porém conseguiu cair e segurar firme. Na sequência, João Leonardo ganhou passe rasteiro na pequena área e tentou finalizar, só que, pressionado por Wallace, não pegou bem na bola.

A pressão visitante seguiu. Aos 38 minutos, Birungueta tabelou com Ancelmo, que devolveu de calcanhar. O atacante bateu e mandou a redonda bem perto do gol.

A partir dos 40 minutos do primeiro tempo, o Vitória ficou com um jogador a menos. Pedrinho, que já estava amarelado, deu entrada dura em Darlar, levou o segundo cartão e foi expulso. No fim, ainda deu tempo do Leão quase ampliar: aos 43, Samuel dominou no peito, ajeitou para a perna esquerda e chutou no canto de Jeferson, que espalmou.

Mais bola na rede

No segundo tempo, foi mais uma vez o Vitória quem chegou com perigo primeiro. Aos 6 minutos, David recebeu livre, dominou e chutou, mas Paulinho, de carrinho, impediu.

A coincidência não parou por aí: assim como na etapa inicial, o Leão balançou a rede aos 11 minutos. David ganhou lançamento na ponta esquerda e levantou para Samuel. O camisa 9 completou de voleio e anotou um golaço no Barradão.

O Vitória seguiu mais perigoso, com maior controle da partida. Porém, viu o Treze chegar ao gol aos 22 minutos, quando Marcelinho Júnior recebeu dentro da área e cruzou na pequena área para João Leonardo. O atacante completou para o gol e fez o 2x1.

Aos 31 minutos, David ganhou a bola na esquerda e cruzou na medida para Roberto, que bateu para fora. O placar foi selado já nos acréscimos, aos 50 minutos. Wallace roubou a bola no campo de defesa e lançou David. O camisa 7 saiu na cara do gol e chutou em cima de Jeferson. Ygor Catatau ficou com a sobra e garantiu o 3x1 no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3x1 Treze - 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata (Van), Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Maykon Douglas (Paulo Vitor), Cedric e Alisson Farias (Roberto); Vico (Hitalo), David e Samuel (Ygor Catatau). Técnico: Rodrigo Chagas.

Treze: Jeferson, Paulinho (Júlio Ferrari), Adriano Alves, Marlon e Welington; Darlan (Romeu), Régis Potiguar e Anselmo (Marcelinho Júnior); Birungueta (Kleiton Domingues), João Leonardo e Jairinho (Rogerinho). Técnico: Marcelinho Paraíba.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Alisson Farias, aos 11 minutos do primeiro tempo; Samuel, aos 11 minutos, João Leonardo, aos 22 minutos, Ygor Catatau, aos 50 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Cedric, do Vitória; Kleiton Domingues, do Treze;

Cartão vermelho: Pedrinho, do Vitória

Arbitragem: Diego da Silva Castro, auxiliado por Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo. O trio é do Piauí.