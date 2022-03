Com um do Bahia, Ramon Menezes faz 1ª convocação do Brasil sub-20

Um dia depois de ser anunciado como o novo técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes fez sua primeira convocação. Nesta terça-feira (8), o treinador divulgou os nomes de 23 jogadores para um período de treinamentos em Salvador, incluindo dois amistosos.

Na lista, apareceu um representante do Bahia: o lateral-direito André. É a terceira vez que ele é chamado para a seleção de base em menos de seis meses. Nesta temporada, ele foi um dos destaques do Esquadrãozinho na Copa São Paulo e, em seguida, integrado à equipe profissional. Já atuou em quatro partidas pela Copa do Nordeste e uma pelo Baiano.

???????? Lateral direito André é convocado para seleção brasileira de base pela 3ª vez em seis meses ➡️ https://t.co/wlgxj8vKuN #BBMP pic.twitter.com/ttwEm3P0mZ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 8, 2022

Por outro lado, Ramon não incluiu atletas do Vitória, o último time que treinou antes de assumir o Brasil sub-20. Os treinamentos e jogos, aliás, serão no Barradão, entre os dias 21 e 29 de março. Os amistosos serão contra o Canaã (dia 23), o Bahia (dia 26) e o Vitória (dia 29).

O primeiro desafio de Ramon com a seleção brasileira sub-20, que tem atletas nascidos nos anos de 2003 e 2004, será o Sul-Americano, que vai acontecer no início de 2023. O torneio é classificatório para o Mundial, que deve acontecer também no ano que vem, na Indonésia.

Confira a lista de convocados:

Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Kaique - Palmeiras

Kauã - Flamengo

Laterais:

Lucas Kawan - Grêmio

André Dhominique - Bahia

Patryck - São Paulo

Cuiabano - Grêmio

Zagueiros:

Lucas Belezi - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Robert - Corinthians

Rômulo - Atlético-MG

Meio-campistas:

Juninho - Athletico-PR

Andrey - Vasco da Gama

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Jader - Athletico-PR

Weslley Patati - Santos

Matheus França - Flamengo

Atacantes: