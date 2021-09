Com uma baixa, Dabove começa a montar Bahia para pegar o Fortaleza

Em preparação para o confronto com o Fortaleza, no próximo sábado (4), às 21h, no estádio de Pituaçu, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Na manhã desta quinta-feira (2), o técnico Diego Dabove comandou um trabalho tático e iniciou a montagem do time que vai para o duelo.

Em um dos campos do CT, os jogadores começaram o dia com um treino físico. Logo depois, Dabove e seu auxiliar, Guillermo Formica, comandaram um mini-jogo em campo reduzido. A escalação das equipes não foi revelada, mas é certo que o treinador terá que fazer pelo menos uma mudança diante do Fortaleza.

Artilheiro do Bahia na temporada, o atacante Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. O mais cotado para herdar a vaga é o colombiano Hugo Rodallega. O volante Luizão, integrado ao grupo na última semana, treinou normalmente e está à disposição para a estreia.

Fora do grupo que vem treinando de forma regular, Thonny Anderson, Índio Ramírez e Danilo Fernandes continuaram o trabalho de recuperação. Os jogadores estão na fase de transição e em breve devem ser liberados para o técnico Diego Dabove.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, quando finalizará os preparativos para o confronto pelo Campeonato Brasileiro.