Com uso de máscara, Lavage de La Madeleine está confirmada

Em tempos de pandemia, a tradicional Lavage de La Madeleine vai acontecer dentro de uma nova realidade. Seu criador e diretor, o baiano Robertinho Chaves, bateu o martelo e confirmou a realização do evento no dia 13 de setembro, a partir das 14h, em Paris. Mas vai ser uma festa diferente. Não terá um nome famoso (como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que já participaram da festa). “Vamos fazer um evento obedecendo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, com todo mundo usando máscara e respeitando o distanciamento”. Robertinho diz ainda que a realização da Lavage, esse ano, tem a intenção de manter a tradição sem trio elétrico, usando grupos de percussão, capoeira e baianas como deve ser na nova realidades. Mas ele promete que em 2021, quando a Lavage completa 20 anos, fará uma festa à altura da data.

Lavage de La Madeleine vai acontecer sem grande estrelas musicais neste ano (Foto: Antônio Cançado/Divulgação)

Érico Brás é convidado da live Flavinho e a Carreta

O cantor Flavinho está se virando como pode em tempos de pandemia e como se diz na Bahia, “correndo atrás”. No dia 16, ele realiza a Live da Carreta, a partir das 12h, através de seu canal no YouTube. E recebe como convidado o ator Érico Brás, conhecido por seu trabalho no filme Ó Pai Ó e na série Tapas & Beijos. Em conversa com a coluna, Flavinho revelou: “O convite surgiu em uma live que eu fiz com ele na semana passada. Na própria live, ele me perguntou se poderia vir para Salvador para apresentar a próxima live comigo. Eu topei na hora". Érico Brás teve uma passagem no Ara Ketu quando dividiu os vocais com o cantor e compositor Tonho Matéria e chegou a fazer um Carnaval em Salvador.

Armandinho Macedo traz o melhor de seu repertório em live

Para colocar na agenda: no dia 20 (em horário a ser divulgado), Armandinho Macedo vai fazer uma live em seu canal no YouTube. Um dos músicos mais cultuados do Brasil, Armandinho que, juntos com os irmãos, herdou o talento do grande Osmar Macedo (inventor do trio elétrico com Dodô), promete cantar e tocar um repertório que inclui as diversas fases de sua carreira - do Carnaval ao belo trabalho que ele tem no grupo A Cor do Som, que completou 40 anos. Mago da guitarra baiana, Armandinho ficou conhecido ainda garoto quando se apresentou no programa de Flávio Cavalcanti e até hoje impressiona pela qualidade de seu trabalho, reconhecido por críticos e colegas de profissão.

Desconto para shows e eventos



As associações de música e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fazem nova ação para garantir pagamentos a artistas e compositores. O segmento de shows e eventos terá desconto, até dezembro de 2021, no pagamento de direitos autorais de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas.

TUM-TUM-TUM*

1. Sob o comando do cantor Tony Salles, a banda Parangolé apresenta live em homenagem ao Dia dos Pais. Vai ser no domingo (9), a partir das 15h, através do canal oficial da banda no YouTube. No repertório, sucessos como Tactibum, Ela Não Quer Guerra com Ninguém, Abaixa Que É Tiro, Open Bar, Diferenciada e Senta Agora, entre outros sucessos do grupo de pagode.

2. DV na Mansão. Esse é o nome da nova live do cantor sertanejo baiano Dan Valente, que acontece domingo (9), a partir das 15h. A live será realizada em um espaço de eventos no bairro da Ribeira, em Salvador. O local será inteiramente transformado e ganhará decoração especial, com ares de sofisticação, para relembrar uma mansão de verdade. A apresentação da live ficará por conta dos influenciadores digitais Léo Marques e Alesson.

Dan Valente faz live no próximo domingo (Foto: Divulgação)

3. Com as presenças de Diogo Pretto e Ísis Oliveira, acontece no dia 15 de agosto a live Rode Torres Sunset, com o cantor Rode Torres. A música começa às 16h, e o anfitrião está preparando repertório para animar a festa. Ele não quer ninguém parado. A transmissão ao vivo vai acontecer através do canal do cantor no YouTube.