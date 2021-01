Com vacina chegando, Salvador começa a imunizar em 72h, diz Leo Prates

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, afirmou nesta quinta-feira (7) que Salvador tem capacidade para começar a campanha de vacinação 72h após receber doses de imunizante contra a covid-19. Em entrevista à emissora Record, ele detalhou as preparações para a campanha.

"Temos seringas e agulhas nesse momento na central de logística de Salvador", explicou. "Nós estamos com quatro ultra-freezers que chegam à temperatura de - 86 graus, com capacidade de armazenamento de 160 mil doses de uma única vez. As vacinas que precisam de temperatura mais agressivas, como a da Pfizer, têm na prescrição técnica que suportam por até 10 dias temperatura de - 30 graus. Temos além dos que citei, mais 43 unidades de saúde com freezers que chegam a essa temperatura", disse ainda Leo.

Ele afirmou que a meta que colocou para a equipe foi a vacinação de 90 mil pessoas por dia. "Temos capacidade de vacinação já testada em 2020 no H1N1 de 70 mil (pessoas) em um único dia. Dei desafio à equipe de nós nos superamos, melhoramos, e estamos prontos para vacinar até 90 mil pessoas num único dia. No nosso plano de vacinação estamos com nove drive-ins. A vacina chegando em Salvador, em 72h o município começa a vacinar", finalizou.

Também hoje, o prefeito Bruno Reis celebrou o anúncio de eficácia da vacina CoronaVac. "Boa notícia: o Instituto Butantan atestou a eficácia da Coronavac, sobretudo para casos graves do coronavírus. Já estamos nos articulando para obter 103 mil doses dessa vacina para começar a imunização na nossa cidade, após a aprovação da Anvisa. Nosso prioridade é imunizar os profissionais de saúde e grupos de risco, a exemplo dos idosos. De qualquer forma, continuamos dialogando com outros laboratórios para viabilizar a vacina o mais rápido possível", afirmou o prefeito pelo Twitter.