Com vaga garantida, Chagas elogia Vitória: 'Tivemos ótimo desempenho'

O Vitória teve uma noite de bela exibição nesta quarta-feira (7). Jogou bem, derrotou o Rio Branco-ES por 2x0, no Barradão, e garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O resultado foi definido logo no início do segundo tempo, com gols de David e Gabriel Bispo em apenas cinco minutos.

Esse foi o segundo triunfo seguido do Leão, que havia ganhado do Treze por 3x1 na Copa do Nordeste. De quebra, o time ampliou sua invencibilidade para nove jogos. Após o duelo, o técnico Rodrigo Chagas disse que os jogadores entenderam suas ideias, e fez elogios à equipe.





"Sim, até porque a gente vem trabalhando muito esses aspectos, principalmente estar jogando no campo ofensivo do adversário, tentando pressioná-lo a todo momento, buscando ser um time reativo e tentando recuperar a bola no campo adversário. Hoje, a equipe teve um ótimo desempenho. Acredito que nos dois aspectos, tanto no ofensivo quanto no defensivo. Tivemos um equilíbrio muito bom no jogo", comentou.

Perguntado se essa é a 'equipe ideal', o técnico afirmou que, por enquanto, é. Mas, se avaliar que algum jogador caiu de rendimento, não hesitará em promover mudanças.

"A gente vai procurar sempre evoluir. Hoje a gente tem, nesse primeiro momento, essa equipe, que a gente vai procurar repetir mais vezes. Até porque, nos dois últimos jogos, a equipe teve um ótimo comportamento. A ideia é repetir para que possa melhorar coletivamente. É mexer o mínimo possível, sabendo também que temos um elenco grande, com a possibilidade dos outros atletas entrarem e se encaixarem da forma que queremos nos jogos. Não tenho 11 titulares. Tenho uma equipe que está jogando. O atleta que estiver melhor eu vou colocar", disse.

Classificado, o Vitória leva mais R$ 1,7 milhão. Somando a primeira (R$ 560 mil) e a segunda fases (R$ 675 mil), já são R$ 2,9 milhões só em premiações. O Leão agora aguarda seu adversário da terceira fase, que será definido por sorteio. Os confrontos em ida e volta estão programados para as semanas de 2 e 9 de junho.

Enquanto espera, o Leão irá enfrentar o piauiense 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no sábado (10), às 16h, pela 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Chagas admitiu que, com o controle do jogo, tentou poupar os atletas para o duelo.

"Tentei fazer isso com as substituições. Tive cinco substituições, para poder poupar alguns jogadores. Como controle do jogo até me chateei em um momento que a gente tinha que ter um controle de posse maior, diminuir a velocidade. Em alguns momentos, pecamos na transição ou tendo a opção equivocada. Mas o importante é que a gente soube controlar o jogo", afirmou.

O treinador também comentou sobre a atuação de Ygor Catatau, que desperdiçou uma chance incrível no segundo tempo. No lance, ele poderia ter feito passe para David, mas preferiu tentar a finalização e o goleiro rival defendeu.

"Conversei na saída ainda, entrando no vestiário. A gente sabe que só quem erra é quem está em campo. Ele sabe, conversou com todo o grupo. Tem aquele momento quando existe uma certa fragilidade do adversário, o atleta quer fazer o gol. Catatau é um jogador importante, que veio para nos ajudar. Foi decisivo jogo passado. A gente sabe que tem que polir no dia a dia para que as coisas deem certo e não se repitam nos próximos jogos".

Confira outros temas abordados na entrevista

Escolha por Walter

"A equipe teve um desempenho muito bom, uma intensidade muito alta, volume grande. Dessa forma que a gente procura trabalhar. Walter está trabalhando, está no grupo, estava no banco. Optei por entrar com ele. É uma opção assim como os outros e quis colocá-lo para jogar".

Sistema defensivo

"A gente vem trabalhando muito o setor defensivo. E ofensivo também. Procuro trabalhar ambas as partes no meu treino. Semana passada, com um setor defensivo praticamente todo fora, eu pude trabalhar um pouco mais. Isso foi importante. Trabalhamos com muita intensidade. Isso vem mostrando que estamos em uma crescente. O importante é saber que os atletas estão tendo bom comportamento jogo a jogo. Que a gente possa estar mantendo essa performance".