Com Van disponível, Loss confirma fim do improviso na lateral

O técnico Osmar Loss surpreendeu ao improvisar o volante Dudu Vieira como lateral direito nas duas partidas do Vitória sob seu comando, contra Atlético Goianiense (1x1) e Bragantino (0x2). Agora, no entanto, garantiu que vai utilizar um jogador da posição diante do Sport, sábado (8), às 20h30, na Ilha do Retiro, Recife.

A mudança se deve principalmente ao fato de Van estar disponível. Contratado no final de abril, após ser eleito melhor lateral direito do Campeonato Baiano, o ex-jogador do Bahia de Feira chegou à Toca do Leão machucado.

Loss não cravou a escalação do estreante, que é favorito à vaga, e incluiu Matheus Rocha, que ainda não foi utilizado por ele, entre as opções.

“Existe a possibilidade dele (Van) estrear sábado, assim como Matheus Rocha também evoluiu nos seus treinamentos. Então como eu tinha dito, é uma tendência eu achar que está seguro com os dois da posição, então deve ter um jogador da posição na função”, explicou.

O treinador rubro-negro comentou sobre a semana inteira que teve para ajustar o time e demonstrou confiança em sair da penúltima posição da Série B. “Os treinamentos têm de ajudar. A gente teve uma semana boa de trabalho, em que percebeu uma boa evolução e espera que isso se traduza agora dentro do campo para os jogos contra o Sport e o Oeste”, citou Loss.

Depois do Sport, o Vitória vai enfrentar o Oeste na terça-feira (11), em Barueri (SP). Será o último compromisso antes da pausa para a Copa América.