Com vexames seguidos dentro de campo, Bahia perde receitas no primeiro trimestre

O primeiro trimestre chegou ao fim para o Bahia e o resultado nas competições disputadas não é nada positivo. Eliminado nas primeiras fases do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, o tricolor fracassou e não conseguiu bater as metas estabelecidas.

Quando apresentou o orçamento do clube para 2022, a diretoria estabeleceu também as metas esportivas planejadas para a equipe ao longo do ano. No Campeonato Baiano, o objetivo era o de chegar na final para ter a chance de faturar o seu título de número 50 na competição.

A hegemonia no estadual não foi cumprida. Mesmo competindo com equipes com orçamentos bem menores, o Bahia foi apenas o 6º colocado entre 10 participantes, não alcançando a zona de classificação. O clube baiano não ficava fora da segunda fase do Baianão desde 2003.

O prejuízo é ainda maior quando o assunto é a Copa do Nordeste. Aqui, a previsão dos dirigentes era de chegar, pelo menos, na semifinal. Porém o desempenho ruim dentro de campo fez o time ser só o 5º colocado do Grupo B, não alcançando o G4. Foi a segunda vez na gestão Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz que o clube caiu na primeira fase do torneio.

O agravante é que, além da perda esportiva, a classificação está atrelada à premiações. Logo, a cada passagem de fase o tricolor embolsaria uma quantia. Como o estabelecido pela diretoria era de chegar na semifinal, o clube projetava arrecadar, pelo menos, R$ 650 mil. O valor poderia chegar a R$ 1,65 milhão no total em caso de título.

Com a eliminação, o time amarga prejuízo financeiro em um ano que já está sendo complicado. Com a queda para a Série B, o clube viu a sua dívida aumentar e vem acumulando perda de receitas. De acordo com o apresentado no orçamento, o rombo após o rebaixamento para a Segundona foi de R$ 76 milhões.

Foco na Série B

O Bahia tem mais 18 dias para refazer o planejamento. Pela frente, são mais duas competições. A principal delas é a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia deve acontecer no dia 9 de abril, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova.

O objetivo é ficar entre os quatro primeiros e conseguir uma das vagas entre as equipes que ascendem à Série A de 2023. O retorno à primeira divisão significará o incremento de receitas, principalmente de contrato de televisão.

Também em abril, o Bahia iniciará a disputa da Copa do Brasil. Como atual campeão do Nordestão, o time entra já na terceira fase e recebe R$ 1,9 milhão. Aqui, a meta estabelecida foi a de passar por pelo menos um adversário, o que garantiria ao clube mais R$ 3 milhões em premiação.

O adversário do tricolor no torneio vai ser conhecido em sorteio que será realizado no dia 28 deste mês. Os jogos de ida e volta estão previstos para acontecer entre 20 de abril e 11 de maio.