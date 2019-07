Com volta da Série B, Vitória apresenta três novos jogadores

A verdade é que folga não houve. O trabalho foi intenso na Toca do Leão durante os quase 30 dias de parada na Série B para a realização da Copa América no Brasil. Desde a última rodada da segunda divisão, que aconteceu dia 11 de junho, quando o Leão tomou 3x0 do Oeste, até terça-feira (9), no retorno do rubro-negro contra o Cuiabá, o trabalho não parou, inclusive fora dos campos.



Para tentar fugir da lanterna isolada da competição, com apenas quatro pontos ganhos de 24 disputados, acumulando seis derrotas em oito jogos, o Leão apresenta oficialmente na segunda-feira (8) mais três reforços para a caminhada na Série B: o goleiro uruguaio Martín Rodriguez, o volante Baraka e o meia Chiquinho. Todos já estão suando a camisa nos treinamentos na Toca há tempos, mas apenas o meia já teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode ser utilizado pelo treinador Osmar Loss. Os outros dois contratados devem ter os nomes publicados nesta segunda para estarem à disposição do técnico.



Durante o treinamento desse domingo (7), já que não teve folga no fim de semana, os atletas do elenco rubro-negro aproveitaram para se informar sobre o próximo adversário, através de um vídeo. O Cuiabá é um dos times que subiram da Série C este ano e, até então, faz campanha irregular, ocupando a parte de baixo da tabela, com oito pontos. O time mato-grossense, que tem o meia argentino Escudero, ex-Vitória, e o atacante Júnior Todynho no elenco, venceu apenas dois jogos.



Loss também promoveu uma atividade de movimentação ofensiva com cruzamentos e finalização. Depois, houve um treino tático para ajuste de posicionamento nos lances de bola parada. Em recuperação de uma entorse no joelho, o atacante Wesley realizou mais uma etapa da transição.

A Série B retoma na segunda com o jogo entre São Bento x Sport, às 20h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP. O Vitória recebe o Cuíabá na terça, às 19h15, no Barradão.