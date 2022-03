Com volta de atacante, Vitória encara o Doce Mel no Baianão

É vencer ou vencer. O Vitória precisa entrar em campo contra o Doce Mel com esse pensamento. Só o triunfo leva o rubro-negro para o G4 do Campeonato Baiano ao final desta 7ª rodada. Restarão apenas mais duas para o encerramento da fase classificatória e apenas os quatro primeiros colocados avançarão para as semifinais. Eliminado nas últimas três edições do estadual, o Leão neste momento depende somente das próprias forças para se fazer presente nas decisões.

“A minha expectativa é de vencer a partida, somar os três pontos, nos colocar de novo no G4 e buscar os pontos necessários para a classificação”, projetou o técnico Dado Cavalcanti. E a conta é simples mesmo. O Vitória tem nove pontos, ocupa a 5ª posição e chegará ao terceiro lugar se vencer o Doce Mel. O jogo acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h15, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas.

Líder e já classificado às semifinais, com 100% de aproveitamento e 21 pontos, o Jacuipense não tem mais como ser alcançado pelo rubro-negro até o final da fase classificatória. O Bahia de Feira também não tem como ser ultrapassado, ao menos nesta rodada, já que tem 14 pontos. A meta é deixar pra trás Atlético de Alagoinhas e Barcelona de Ilhéus, 3º e 4º colocados, respectivamente, que somam 11 pontos cada.

Para vencer o Doce Mel e se colocar em posição mais tranquila no campeonato, o Vitória vai contar com um reforço. Recuperado da cirurgia no joelho, o centroavante Dinei vai reestrear com a camisa vermelha e preta. Ele será titular e formará trio de ataque com Luidy e Roberto. Erik ficará como opção no banco de reservas. A presença de Dinei foi confirmada pelo técnico Dado Cavalcanti. Apesar da expectativa em torno do ídolo, o comandante pede calma e pontua que o atacante de 38 anos vem de um longo tempo de inatividade.

“Não podemos colocar nas costas de Dinei a solução para todos os problemas do Vitória. É um peso grande, mesmo para um ídolo. É preciso avaliar o momento. Dinei não estava fora por uma suspensão. Ele estava fora por uma lesão séria, que impossibilitou ele de jogar por muito tempo. Eu tenho a mesma ansiedade que o torcedor do Vitória pelo retorno do Dinei, mas sei que ele vai precisar de uma sequência de jogos para atingir a melhor forma. Dinei vai se condicionar jogando”, afirmou o treinador.

Dinei se lesionou em 24 de julho do ano passado, em jogo contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por cirurgia em 3 de agosto.

Mais mudanças

O centroavante não será a única novidade do time diante do Doce Mel. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo dará lugar ao volante Alan Santos, que vai compor o meio-campo com João Pedro e Jadson.

Na defesa, Alisson Cassiano, que ficou no banco diante do Castanhal, quinta-feira passada, pela Copa do Brasil, deve voltar ao time. A tendência é que ele forme dupla de zaga com Mateus Moraes.

Depois do Doce Mel, o Leão vai visita o Unirb, sábado (12), no Carneirão, e encerra a primeira fase com o Bahia de Feira, dia 16, no Barradão.

Uma possível formação do Vitória diante do Doce Mel tem Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Alan Santos e Jadson; Luidy, Dinei e Roberto.

Já o Doce Mel do treinador Sérgio Araújo deve entrar em campo com Caio, Henrique, Renan Costa, Fernandes e Ruan Bahia; Elionay, Thiago Carnaíba e Araújo; Tico, Cesinha e Chorinho.