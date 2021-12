Com volta de Denny, Timbalada inicia temporada de ensaios em Salvador

A Timbalada completa 30 anos de batuque. Lançada em 1991 por Carlinhos Brown, o som característico do timbal, instrumento que dá nome ao grupo, revolucionou a música mundial.



Para dar início às comemorações da terceira década do grupo, Carlinhos, Denny Denan e Buja Ferreira comandaram ensaio, neste domingo (05), no Candyall Guetto Square, no bairro do Candeal, em Salvador.



O Alô Alô Bahia é o media partner oficial e acompanhou o evento, a convite da Candyall Entertainment e Salvador Produções, direto de lounge comandado por Dudu Barros e Olímpio Lima.

