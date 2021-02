Com Wallace e Fernando Neto, Vitória está pronto para estreia no Baiano

O Vitória está pronto para a estreia do Campeonato Baiano. O rubro-negro fará o jogo de abertura do torneio na quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A preparação para a partida foi finalizada na manhã desta terça-feira (16), na Toca do Leão.

Na última atividade, o técnico Rodrigo Chagas usou o gramado do Barradão para fazer ajustes táticos e treinar a bola parada ofensiva. Após o treinamento, os 24 atletas relacionados para a partida contra o Unirb voltaram para a concentração no centro de treinamento rubro-negro. A delegação viaja para o interior do estado no final da tarde.

O clube não divulgou a lista de relacionados, mas confirmou que o volante João Pedro, recém-contratado junto à Portuguesa Santista, faz parte dela. A expectativa é de que ele seja regularizado ainda nesta terça-feira e que estreie com a camisa vermelha e preta diante do Unirb.

O Vitória também divulgou que 16 dos 24 jogadores relacionados foram revelados na base rubro-negra. Entre eles estão o zagueiro Marco Antônio, os volantes Paulo Victor, Figueiredo e Maykon Douglas, além do atacante David.

O Vitória entrará em campo contra o Unirb com um time formado por jogadores que foram titulares durante a Série B do Brasileiro e atletas recém-promovidos ao elenco principal. Entre os mais experientes estarão o zagueiro Wallace e o meia Fernando Neto, confirmados pelo técnico Rodrigo Chagas.

"Fernando Neto é experiente e vai comandar o meio-campo dentro das ações. Temos Wallace. Vamos ter um time equilibrado em conjunto com a garotada", disse o treinador rubro-negro.