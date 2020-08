Com Wallace, Vitória está pronto para decisão na Copa do Brasil

Wallace foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Bruno Pivetti. O zagueiro está entre os 23 jogadores convocados pelo comandante rubro-negro para a decisão na Copa do Brasil contra o Ceará, quarta-feira (26), às 21h30, no Barradão. A partida define quem avança à quarta fase do torneio nacional. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o triunfo seja por apenas um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

Contratado na semana passada, Wallace foi regularizado na segunda-feira (24), quando teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele vai reforçar um setor que estará desfalcado contra o Ceará. Expulso no jogo de ida, o zagueiro João Victor está fora do jogo. Wallace ou Gabriel Furtado são as opções da posição para formar dupla com o capitão Maurício Ramos.

Outra novidade entre os relacionados foi o lateral direito Léo, que está recuperado de lesão na coxa. Já o também lateral direito Van e o atacante Alisson Farias seguem vetados pelos médicos. Quem também não está à disposição é o volante Lucas Cândido. Recém-contrado pelo Leão, ele está com um desconforto no tornozelo.

Confira a lista com os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Ceará. O meia Eduardo pediu para passar a ser chamado de Dudu.

Goleiros: César e Ronaldo;

Zagueiros: Gabriel Furtado, Maurício Ramos e Wallace;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Léo;

Volantes: Guilherme Rend, Jean, Fernando Neto e Rodrigo Andrade;

Meias: Dudu, Gerson Magrão e Marcelinho;

Atacantes: Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Léo Ceará, Júnior Viçosa, Mateusinho e Vico.