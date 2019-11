Com Wesley e Sena de volta, Vitória está pronto para encarar CRB

O Vitória encerrou nesta segunda-feira os preparativos para enfrentar o CRB terça-feira (12), às 19h15, no Barradão. O jogo válido pela 35ª rodada da pode garantir a permanência do Leão na Série B.

Geninho convocou 22 jogadores para a partida, sendo a principal novidade o atacante Wesley, recuperado de lesão. Outro que retorna ao time é o zagueiro Everton Sena, este com titularidade garantida.

A dúvida do treinador rubro-negro é sobre a manutenção de Eron ou a escalação de Wesley. "Eu vou conversar com Wesley para saber como ele está se sentindo. Ele fez um trabalho de recuperação, mas foi curto, não foi muito longo. Uma lesão boba, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Trabalhou normalmente hoje, não sentiu. Vamos ver. Hoje eu tenho Eron em bom momento. Se não puder Wesley, mantenho Eron e vou estar tranquilo dentro daquilo que pode render. Vamos com calma ver como a gente encaixa, mas basicamente eu devo manter a equipe que vem jogando", projeta Geninho.

O provável time do Vitória tem Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Lucas Cândido; Felipe Garcia, Anselmo Ramon e Wesley (Eron).

Confira os 22 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Matheus Rocha, Van, Capa, Thiago Carleto e Chiquinho;

Zagueiros: Everton Sena, João Victor, Ramon e Zé Ivaldo;

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meia: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Wesley.