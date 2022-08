Com zaga completa, Bahia segue preparação para enfrentar o Vasco

O elenco do Bahia seguiu com a preparação para enfrentar o Vasco no domingo (28), às 16h, e treinou na tarde desta quarta-feira (24) no CT Evaristo de Macedo. A atividade já contou com a presença de três atletas da defesa tricolor que desfalcaram o time nas últimas rodadas.

Gabriel Noga e Luiz Otávio se recuperaram de lesões e podem ser opções para a zaga do técnico Enderson Moreira, enquanto Didi briga pela vaga após ficar suspenso contra o Londrina pela expulsão no jogo anterior, diante do Ituano. Luiz não atua há três jogos e Noga, contratado junto ao Atlético-GO, ainda não estreou.

Na última partida o treinador utilizou Ignácio e Gabriel Xavier. O jovem recém promovido da base fez boa partida fora de casa e está na briga pela titularidade, cabe ao treinador definir se mantém a dupla ou se a equipe terá alterações.

No ataque, Marco Antônio também segue treinando normalmente com o elenco, mas não há a informação se ele voltará a ter chances em campo nesta partida contra o Vasco. Recuperado de uma lesão, Marco ainda não voltou a ser relacionado pelo treinador. Já o atacante Caio Vidal, que chegou do Internacional, ainda faz trabalhos com o preparador físico Roberto Nascimento e é dúvida.

A atividade realizada na tarde de quarta foi marcada pelo trabalho tático da equipe, com movimentações defensivas, e também treino de finalização. O elenco do Bahia volta a treinar na tarde desta quinta-feira (25), às 15h, e segue com a programação no CT até o sábado, véspera da partida.