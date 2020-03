Com zaga reserva, Vitória está definido para enfrentar Jacuipense

Agnaldo Liz já definiu quem formará a dupla de zaga do Vitória contra o Jacuipense, neste domingo (15), pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo com o time de aspirantes começará às 16h, em Riachão do Jacuípe.

O técnico não conta com a sua dupla de zaga titular. Nuno está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Seu companheiro, Carlos, acabou cedido ao time principal, de Geninho, para suprir a ausência de Maurício Ramos, que está lesionado.

Para uma das vagas, o substituto será Dedé. Considerado neste momento reserva imediato do time de aspirantes, o atleta de 24 anos começou o ano como titular, atuando ao lado de Nuno, mas perdeu o posto na terceira rodada.

Para a outra vaga, uma surpresa. O técnico decidiu não escalar o zagueiro Pedro Moraes, de 20 anos, contratado no mês passado vindo do Guarani. O atleta já foi regularizado junto à CBF. Quem jogará é o garoto Mateus Moraes, de 19 anos, formado pelo Leão.

"Assim como abrimos espaço para que Figueiredo jogasse com 17 anos, vamos abrir agora para o Mateus, que vinha treinando muito bem. Um atleta muito rápido e com excelente senso de colocação. Não tenho medo de colocar, independentemente da idade", disse Agnaldo Liz.

O meio-campo não contará com o volante Gabriel Bispo, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O seu substituto será Paulo Vítor, também já definido por Agnaldo Liz.

Do meio para frente, algumas dúvidas. Em relação ao último jogo - a derrota por 2x1 para o Bahia no domingo (1º) -, o técnico não contará com reforços oriundos do time principal. São eles Romisson, Eduardo e Matheus Tenório.

Por fim, Agnaldo Liz não contará com o goleiro Lucas Arcanjo, convocado ao time principal para substituir Ronaldo, que está lesionado. O atacante Ruan Levine, também titular diante do Bahia, está lesionado. Caíque Souza, que foi reserva, também está fora por lesão.

A equipe deve ser formada por João Pedro; Wellisson, Dedé, Mateus Moraes e Leocovick; Paulo Vítor, Figueiredo (Alex) e Giovane Mário; Levi, Eron e Negueba.

Como comparação, o time que enfrentou o Bahia teve Lucas Arcanjo; Wellisson, Carlos, Nuno e Leocovick; Gabriel Bispo, Romisson e Eduardo; Matheus Tenório, Eron e Ruan Levine.