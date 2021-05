Com zagueiros de volta, Vitória se prepara para estreia na Série B

Após quase 20 dias sem um compromisso oficial sequer no calendário, o Vitória começa a afunilar a sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima sexta-feira (28), contra o Guarani, em Campinas.

O período focado em treinamentos foi positivo para que o rubro-negro recuperasse seus atletas. A grande notícia do treino deste domingo (23) foi o retorno do zagueiro Marcelo Alves, que trabalhou com bola na Toca do Leão.

Titular da equipe, Marcelo estava sem atuar desde o duelo contra o Altos, vencido pelo Leão por 2x1, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 17 de abril. Ele sofreu uma lesão num dos joelhos e teve que passar por cirurgia.

Marcelo, que chegou do Vasco no início desse ano, disputou seis partidas pelo rubro-negro, todas como titular, fazendo dupla com Wallace. Ainda não há informação se ele estará apto para o duelo de estreia da Série B.

O lateral direito Van e o zagueiro Wallace também trabalharam normalmente com bola. Eles ficaram afastado do clube por terem contraído covid-19. O Vitória está sem jogar desde o dia 5 de maio, quando empatou em 1x1 com o Fluminense de Feira em casa e foi eliminado na 1ª fase do Baianão.

Com esses retornos, Rodrigo Chagas deve ter elenco completo para enfrentar o Guarani. Além dos jogadores recuperados, o técnico conta com reforços que chegaram ao clube neste período sem jogos.

Chegaram ao clube os meias Lucas Silva e Bruno Oliveira, ambos vindos do Caldense-MG, o volante Pablo Siles, vindo do Danúbio, do Uruguai, e o atacante Guilherme Santos, da base do Atlético-MG.