Comandado por Bell Marques, baile Barra Ondina antecipa Carnaval

Bell Marques vai antecipar a folia (Foto: Divulgação)





Confirmado para o dia 23 de outubro, no Clube Espanhol, em Ondina, a nova edição do Baile Barra Ondina comandado pelo cantor Bell Marques. O artista também participou da edição de Carnaval e volta ao palco para agitar o público com seus grandes sucessos, em um show que promete ser uma verdadeira abertura antecipada do Verão de Salvador.

Além do show completo de Bell, quem também sobe ao palco no evento é a banda É o Tchan. “Vamos aproveitar o clima de Salvador, que convida turistas durante todo o ano, pra antecipar a abertura do Verão! Vai ser mais uma festa linda”, conta Binho Ulm, sócio da 2GB Entretenimento, organizadora do evento. Os ingressos já estão à venda, no site www.querotickets.com.br/ingresso/baile-barra-ondina.





Lazzo Matumbi canta seus grandes sucessos (Foto: Tetê Marquee)

Lazzo Matumbi no Jazz Avenida

O Jazz na Avenida, localizado na Boca do Rio, convida o cantor Lazzo Matumbi para se apresentar no dia 29, às 20h, num show onde ele irá cantar os grandes sucessos da sua carreira, que completa 40 anos. A partir de uma profusão de gêneros de matriz africana, como o samba, reggae, ijexá, soul e diversas outras sonoridades, o repertório terá canções como Alegria da Cidade, Do Jeito que Seu Nego Gosta e Me Abraça e Me Beija, além de músicas e sucessos de outros músicos e compositores. Os ingressos poderão ser adquiridos através do telefone: 71 99613-9975.





Rodrigo "Michael Jackson" Teaser (Foto: Divulgação)

Tributo a Michael Jackson chega a Salvador

Com direção de Lavelle Smith Jr, bailarino e coreógrafo do saudoso Michael Jackson, o show Tributo ao Rei do Pop, com Rodrigo Teaser, será apresentado no dia 23 de outubro, às 19h, na Concha Acústica do TCA. O show recria, nos mínimos detalhes, toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson. Figurinos, efeitos especiais e bailarinos compõem o espetáculo com fidelidade às apresentações do maior astro da música pop mundial. No repertório, grandes clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White, entre outros, são interpretados ao vivo na voz de Teaser.

Paralamas Clássicos na Concha

A banda Paralamas se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 9 de outubro, às 19h. O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) traz a turnê Paralamas Clássicos. No palco, junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

TUM-TUM-TUM*

1. Para festejar a chegada de 2023, o Réveillon Destino acontece entre 27 e 31 de dezembro, com atrações como Dennis, Dilsinho, KVSH e Bruno Be, na praia de Itacimirim, em Camaçari. O lançamento será entre os dias 28 de setembro a 1 de outubro, na pousada Jambo. O evento é idealizado pela Memo Experience House e Agência TAJ, do Rio de Janeiro. As vendas dos ingressos avulsos já estão disponíveis através da plataforma Ticket Maker.

2. Com participação de 100 autores de diversos estados, o livro 1979 – O Ano que Ressignificou a MPB reúne artigos sobre os 100 álbuns que mostram o ano atípico para a MPB. Mais um belo trabalho da Editora Garota FM Books, organizado pelo jornalista Célio Albuquerque. A querida Cris Fuscaldo me enviou um exemplar, que já comecei a ler.

3. Vai ter dose dupla no Armazém Convention dia 30 de setembro. Os cantores Diogo Nogueira e Jorge Vercilio farão shows na mesma noite, no badalado espaço situado no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Por se tratar de dois grandes artistas, o empresário Tufi Jr aposta numa noite de muitos sucessos.