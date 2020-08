Combate à covid-19: Bahia vai testar duas vacinas chinesas e uma russa

Depois de iniciar os testes do imunizante da farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech na semana passada, o governo da Bahia assinou nesta sexta-feira (14) acordo para os ensaios com a vacina chinesa Sinopharm. Além disso, negocia com a Rússia a testagem da primeira vacina registrada no mundo. Com isso, o estado é hoje um dos principais centros de testagem de vacinas contra o coronavírus no Brasil.

"Nós já assinamos os documentos e enviamos para China e para Rússia. São duas vacinas chinesas e uma russa que serão testadas na Bahia e no Nordeste. Agora é importante esclarecer que a vacina não será testada na população. Vejo muitos comentários reclamando sobre a aplicação nos cidadãos. Mas as vacinas serão testadas em voluntários em um número bem pequeno. Nós não vamos testar essa vacina na população e muito menos em larga escala", afirmou o governador Rui Costa (PT), nesta sexta-feira (14), durante em entrega de equipamentos, no Parque de Exposições de Salvador.

O protocolo de cooperação assinado nesta sexta com o Sinopharm (Grupo Farmacêutico Nacional da China) prevê a testagem de duas variações de uma vacina na Bahia e em outros Estados do Nordeste. Se aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pela Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), a parceria prevê o início dos testes na primeira quinzena de setembro, e duração de três meses.

Com o acordo, o governo baiano terá direito a receber os resultados oficiais e os detalhes das fases iniciais das pesquisas chinesas. Os ensaios clínicos já entraram na fase 3, envolvendo cerca de 15 mil voluntários, nos Emirados Árabes Unidos. São essas as informações que serão analisadas pela Anvisa para validar a testagem no Brasil.

O convênio prevê a aplicação de 9 mil doses da vacina experimental. O Instituto Couto Maia, hospital baiano especializado em doenças infectocontagiosas, será o centro de pesquisas e provavelmente um dos polos de produção e distribuição da imunização. O acordo prevê a transferência de tecnologia para produção própria.

Além da intenção de acordo com os chineses, os baianos já estão participando dos testes de outras vacinas. A instituição filantrópica Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) começou a receber na última sexta-feira, em Salvador, os testes da vacina da farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech. A expectativa é de que até o fim do mês todos os 500 participantes dos testes já tenham recebido a dose, que será reforçada após 21 dias.

Todos os voluntários informam diariamente como se sentem por meio de um aplicativo. Eles ainda receberam um termômetro para medição da temperatura e uma linha direta que funciona 24 horas para reportarem alguma reação. A vacina está sendo testada na Bahia e em São Paulo.

No início do mês, o governo baiano já havia demonstrado interesse em uma parceria com a Rússia, responsável pelo registro da primeira vacina contra covid-19. A embaixada russa no Brasil confirmou as negociações. "As partes conversaram sobre o estabelecimento de uma possível parceria entre as instituições de pesquisa nordestinas e os centros científicos russos nos testes e produção da vacina", diz nota da embaixada sobre a reunião virtual entre seus representantes e os do governo baiano no dia 30 de julho.





EstoqueFábio Vilas-Boas, secretário da Saúde da Bahia, revela existir preocupação entre as autoridades de saúde quanto à escassez de vacinas, quando elas forem aprovadas. "Nossa intenção foi fazer esse acordo (com a China) para ter acesso antecipado aos estudos do imunizante, participar do desenvolvimento e ter direito de aquisição no momento da distribuição. A ideia é se antecipar. Acreditamos que pode haver falta de vacina", diz.

De acordo com o secretário baiano, os investimentos na compra das vacinas chinesas ainda não foram definidos, pois dependem do avanço das negociações. Embora a aquisição seja de competência do governo federal, dentro do Programa Nacional de Imunizações, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, sinalizou que dará suporte às tratativas dos governos estaduais.

Vários estados consultados pelo Estadão informam que aguardam iniciativa e orientação do Ministério da Saúde sobre as parcerias com as instituições de pesquisa para testes das vacinas. "É preciso prudência para não criar falsas expectativas. A gente precisa aguardar mais detalhes e as próximas manifestações. A coordenação do Programa Nacional de Imunizações é do governo federal", avalia o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo.