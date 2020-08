Combate à covid-19: BTG doa 40 mil itens ao setor de saúde na Bahia  

O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, anunciou que doou para o setor de saúde da Bahia mais de 40 mil itens e equipamentos de proteção individual como óculos de proteção, oxímetros, protetores faciais, além de kits de higiene como aventais e toucas descartáveis, macacões impermeáveis, álcool em gel e máscaras.

A iniciativa faz parte do programa de ações solidárias que tem posto em prática em apoio a projetos de combate ao novo covid-19.

“Estamos muito confiantes de que esses novos esforços tragam benefício imediato para o maior número possível de pessoas no estado da Bahia. Em cerca de quatro meses, já conseguimos beneficiar pacientes e instituições de dezesseis estados brasileiros com um apoio consistente à saúde e de aplicação perene”, diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

“Pela característica do nosso projeto, estamos presentes em 17 municípios do estado da Bahia. Cientes de nossa responsabilidade e das necessidades urgentes da população desses municípios, é com grande satisfação que participamos dessa iniciativa do nosso acionista”, diz Marcelo Oliveira, CEO da Tropicalia Transmissora de Energia.

Os locais beneficiados são:

Hospital Municipal de Jaguaquara

Hospital São Lucas de Poções

Hospital Municipal de Amargosa

Hospital Regional de Castro Alves

Hospital Ranufo José de Almeida - Lage

Hospital Maternidade Clélia Rebouças - Mutuípe

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra - APMIU

Hospital Municipal de Conceição de Almeida

UBS Julieta Campos de Sá

Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Conceição (Manoel Vitorino)

Hospital e Maternidade Júlia Maia - Jiquiriçá

Centro Assistencial Médico Odontológico de Itaquara - CAMOI

Hospital Geral Prado Valadares - HGPV - Jequié

Hospital São Miguel (São Miguel das Matas)

Secretaria de Saúde do Município de Varzedo

Hospital Maternidade de Sapeaçu

Hospital Municipal de Cravolândia

“Essa iniciativa chegou em um momento muito especial para nós, pois já não estávamos mais encontrando esses itens disponíveis no mercado. Agradecemos muito por, nesse momento difícil, terem lembrado do nosso município. Além disso, a doação dos termômetros também foi fundamental para realizarmos o combate já na entrada da nossa cidade, medindo a temperatura dos que chegam ao nosso município”, diz o prefeito de Varzedo (BA), Ariecílio Bahia da Silva.

“O Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, é uma referência para 27 municípios que abrangem cerca de 600 mil pacientes. Nesse momento de pandemia, é de extrema importância essa ajuda e estamos realmente gratos ao banco BTG Pactual a todos os parceiros responsáveis pela doação de todos materiais e equipamentos que recebemos”, conta Deborah Martins, Diretora geral do Hospital Geral Prado Valadares.

As doações para a Bahia se somam a outras iniciativas do BTG Pactual, que já beneficiaram 39 hospitais no Brasil, em 16 estados, que receberam mais de 1 milhão de itens. A rede de apoio, até o momento, abrange também a 56 projetos sociais. Mais de 2,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas até o momento.

Em 1º de abril, o banco e seus sócios anunciaram a doação de R$ 50 milhões para iniciativas de combate à covid-19. Agora, o valor do investimento social já chega a mais de R$ 60 milhões graças à captação com parceiros.

