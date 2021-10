Combate aos incêndios continua em dez municípios baianos

Macaúbas, Uibaí, Iraquara, Lençóis, Barreiras, Riachão das Neves, Barra, Ibotirama, Formosa do Rio Preto e Aroeiras enfrentam incêndios florestais e estão na rota da Operação Florestal Bahia 2021, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (Cbm). Nesta terça-feira (5), a Operação tem guarnições divididas entre monitoramento de algumas regiões e o combate direto ao fogo em outras.

Veja a situação de municípios atingidos por incêndios florestais

Macaúbas - As equipes foram divididas em dois grupos de trabalho, um está monitorando as localidades de Pageu, Canatiba e Queimadas, a outra está cobrindo a zona urbana que tiveram incêndios debelados nesta segunda-feira (4)



Uibaí - Os bombeiros estão realizando o monitoramento da região da Casa do Vaqueiro, do Carreiro do Boi e do Alto da Cruz.



Iraquara - Foi iniciado o monitoramento na região do Rio do Carrapato com formação de aceiros. O monitoramento também acontece em todo perímetro, no parque gentil e lago da piroca.



Lençóis - Continua o monitoramento às margens da BR-242 com o apoio de drone também para a identificação de possíveis novos focos.





Mucugê - Foi iniciado o monitoramento nas áreas afetadas. Os bombeiros com o apoio de brigadistas percorrem todo o perímetro para identificar possíveis novos focos de calor. A ação é conjunta com o ICMBio e Prevfogo.



Luís Eduardo Magalhães - A ação acontece no Distrito Industrial de Luís Eduardo Magalhães, através do combate direto.



Barreiras - Na região de Serra Talhada os bombeiros com o apoio de funcionários de uma fazenda local está o realizando o combate direto evitando que as chamas alcancem a barreira natural mais próxima, a estrada.



Riachão das Neves - Continua o combate direto na localidade de Mata 7.



Município: Barra - Na comunidade do Igarité os bombeiros estão atuando com o combate indireto com a confecção de aceiros. Aeronaves dão apoio com o lançamento de água e identificando possíveis novos focos.



Ibotirama - Na região do Cercado os bombeiros realizam o combate direto às chamas evitando que cheguem em residências e em torres de rádio e internet.



Formosa do Rio Preto - No Vilarejo Pavão os bombeiros seguem realizando o combate direto e fazendo aceiros nas áreas afetadas.



Serra Dourada - O combate direto continua evitando que as chamas atingiam fazendas e pastos.



Campo Alegre Lourdes (Baixão, Baixãozinho, Angico dos Dias) - As guarnições continuam combatendo os focos na região. A área é muito acidentada e de difícil acesso, o que dificulta a chegada dos militares. Drones estão realizando o monitoramento aéreo.

De acordo com o governo do Estado, o ser humano é o principal responsável pelos incêndios, seja de maneira proposital ou acidental. Uma das maiores causadores de incêndio na Bahia são as limpezas de pastagem utilizando fogo. Queima de lixo e atitudes similares são outros fatores de destaque.

Major do Corpo de Bombeiros, Márcio Jansen também afirma que o período de seca, baixa umidade relativa do ar e os ventos muito fortes podem potencializar o poder do fogo, fazendo com que os incêndios ganhem proporções gigantescas.