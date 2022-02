A gente aprendeu a descombinar ao longo dos anos, isso é fato. Uma moda mais livre e autêntica nasce de mixes improváveis. Mas nada impede que um dia você queira inverter essa ordem e usar tudo combinadinho novamente. Atrás de uma boa inspiração? Confere a nova linha autoral da marca Carol Bassi, que aposta em uma coleção homônima que nasce a partir do Ikat. E se o vestido vira o melhor parceiro do casaqueto hoje, amanhã as peças podem ser pensadas separadas. Que tal?

Efeito imediato

Muitas vezes, um simples acessório é suficiente para o visu ganhar bossa e se ressignificar. Já imaginou colocar uma corrente em seu short e, naquele instante, a peça ganha um status rocker e se transforma? Se a ideia rolou sentimento, vale aquela espiadinha no acessório com essa pegada à venda no e-commerce da Youcom. Descola R$ 29,9 e você leva o item para casa.

Como uma estrela

Um brinco irreverente é aquela peça que falta para você injetar um pouco de criatividade nas produções do dia-a-dia. Dica de stylist: descole um modelo poderoso como esse achado da lojinha virtual Marcia Ferreira - que custa R$ 12 - e tem forma de estrela e aposte em um rabo de cavalo beeeem alto.

O eleito

Um tênis coloridão e robusto é aquela peça certeira para quem está a fim de injetar um toque esportivo nas produções do dia-a-dia. O vixe amou o modelito da loja Sonho dos Pés, que custa R$ 259,5 e tem a cara do Verão.

Queridinho da vez

Fashionista que é fashionista já tem um colar dourado com shape mais grosso. A peça virou objeto de desejo entre os acessórios pela versatilidade e, também, por trazer elegância para qualquer visu. Quer um para chamar de seu? Olhos abertos para o modelito bafônico da Amaro. Preço: R$ 129,9.

Maravilhosa, sim

Nada melhor do que se divertir com a moda. Pois a t-shirt arrematada na Magazine Luiza tem esse tom ao trazer não somente uma vibe de humor, como também de empoderamento. Afinal, o primeiro passo para a aceitação é a gente se amar, não é mesmo? Custa R$ 90,87.