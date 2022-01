Combo Verão

Um camisão branco é essencial para criar uma produção versátil e impactante. Chique, basta jogar por cima da roupa de banho, que o look está pronto. Sem falar que é o tipo de item que vira um curingão e vai da praia à rua. Para arrasar ainda mais, faça como a campanha da grife baiana Batô Batô (batobato.com.br) e invista no lenço para criar um combo fashion.

Aposta nele

Um cinto esportivo é aquela peça tem que ter no guarda-roupa, pois atualiza imediatamente o visu dando aquele toque urbano. Rolou sentimento? Então dá uma espiadinha nesse modelo da Youcom para usar com calça jogger ou vestido. Preço: R$ 39,9.



Pura vibração

Uma sandália com cores e miçangas é o acessório que você precisa para bater perna no Verão com muita bossa. O vixe amou esse modelito da Sri que custa R$ 295 e se destaca pelo tom vermelho.

Eles em cena

Boys descolados vão adorar o short tropical garimpado nas Lojas Americanas. Amigo do bolso, você leva para casa por R$ 49,9 e monta aquela produção que tem a cara dos dias mais quentes. Dica de stylist: combina com uma t-shirt com uma das cores presente na peça que é dica certeira.

Mood tropical

Investir em uma bag tropical é também injetar cor e estilo no visu. O look do dia pode está basiquinho, mas, ao transpassar um acessório como esse achado da Amaro, a produção, automaticamente, dialoga com informação de moda. Custa R$ 219.

Achadinho

Um brincão poderoso e chamativo é a ferramenta fashion para incrementar os lookinhos de Verão. Quer um para chamar de seu? Olhos abertos para essa aposta do e-commerce da Shein que sai por R$ 19,95.

***

Nota 10: Receber flores sem nenhuma data específica, mas simplesmente, pelo fato de ter vivido um momento único com alguém é ainda mais especial e surpreendente.

Nota 0: Ir a casa de uma pessoa que você não conhece, levada por uma amiga, e no local falar mal daquela com quem você está, às ocultas, é de última.