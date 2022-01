Começa matrícula na rede estadual de ensino; veja calendário e como fazer

O início das matrículas para o ano letivo de 2022 da rede estadual de ensino foi conturbado para alguns pais e responsáveis. Isso porque o link disponível no botão "matrícula", do site do processo de inscrição, http://estudantes.educacao.ba.gov.br/matricula, direcionava para uma página que não funciona. O problema já foi corrigido e pode ser acessado sem problemas.

Ao apertar o botão, o internauta estava sendo redirecionado para uma página que constava como indisponível para acesso. Para conseguir completar o processo, pais e responsáveis podem clicar diretamente no endereço https://matricula.sigeduc.educacao.ba.gov.br/home.

O estudante deverá apresentar obrigatoriamente na efetivação da matrícula os seguintes documentos:

Via original do Histórico Escolar Via original e cópia legível do Registro Geral (RG) ou Certidão de Registro Civil Via original e cópia legível do respectivo Cadastro de Pessoal Física (CPF) Via original e cópia legível do respectivo comprovante de residência (Água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura), o qual deve apresentar data recente de emissão Via original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada Cópia legível do Registro Geral (RG) da própria mãe do estudante e/ou do responsável legal Cópia legível do CPF da própria mãe do estudante e/ou do responsável legal.

Calendário

O primeiro dia será destinado a Pessoas com Deficiência (PcD). O pedido de matrícula pode ser feito pela internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. Já a partir desta terça (25), o dia será dedicado aos estudantes da rede estadual que quer ser transferido para outra unidade escolar da rede estadual - por vontade própria ou por motivo de ausência da série na unidade escolar a qual concluiu o ano letivo 2021. O pedido de transferência deve ser feito diretamente na unidade escolar em que estava matriculado.

Na quarta (26) e quinta (27), será a vez dos concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental oriundos apenas da rede municipal de ensino. A matrícula poderá ser realizada pelo próprio aluno, caso tenha idade igual ou superior a 16 anos, ou pelo responsável legal, via internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual.

Na sexta-feira (28), a matrícula será para estudantes de unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem. A matrícula segue também de 31 de janeiro e 1º de fevereiro para o estudante que deseja ingressar em uma unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do Ensino Médio. Nestes três dias, a matrícula também será feita no site ou em qualquer unidade escolar da rede estadual.