Começam inscrições para programa que conecta jovens ao mercado de trabalho

O Coletivo Online, programa de empregabilidade 100% digital, tem inscrições abertas para jovens de 16 a 25 anos, oferecendo oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. O projeto é uma parceria entre o Parque Social, o Instituto Coca-Cola Brasil e a SolarBr/Coca-Cola.



Além da faixa etária, outro requisito para participar é ter concluído o ensino médio ou estar cursando. Para fazer a inscrição, basta acessar o link: https://www.lys.academy/coletivo/insc.



Por conta da pandemia, a capacitação será realizada de maneira remota através de vídeo-aulas. O formato permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, e a qualquer momento, utilizando o WhatsApp como ferramenta.



O novo ciclo do Coletivo oferece 250 vagas e tem a duração de seis semanas, com a data de início para o dia 29/03. Após esta data os interessados têm a até o dia 16 de abril para realizar as inscrições e começar de imediato a capacitação.



O conteúdo do Coletivo Online é focado em temas do mundo do trabalho, planejamento financeiro, construção de currículo, elaboração de um plano de vida, como se preparar para entrevistas e processos seletivos.



O jovem que assistir às videoaulas e fizer as atividades práticas recebe um certificado de conclusão e, ao final, os participantes são convidados a se cadastrarem nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.