Comerciante mata empresária para não quitar dívida

Para não quitar uma dívida, um comerciante matou a empresária Gilvanete de Souza Nogueira, 51 anos, em Barra do Choça. Segundo informações da polícia, ele já havia passado um cheque sem fundos para "saldar" a dívida. Os dois eram vizinhos de comércio em Vitória da Conquista.

Antes de encontrar o suspeito, ela avisou a uma amiga e disse que estava apreensiva. A empresária não deu mais notícias e a família registrou seu desaparecimento na delegacia. Apolícia procurou o homem, que disse ter dado uma carona a ela e a deixado numa determinada rua.

A equipe do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco/Conquista) levantou imagens de câmeras de monitoramento no trajeto descrito pelo suspeito e apurou que as informações eram falsas. A prisão dele foi solicitada à Justiça e, após o cumprimento do mandado, os investigadores descobriram onde ele havia deixado o corpo da vítima.

Gilvanete foi encontrada com marcas de agressão e estrangulamento, nessa quinta-feira (21). A investigação conduzida pela polícia judiciária revelou que o assassino a matou para não pagar a dívida contraída. Ele ficará custodiado à disposição da Justiça.