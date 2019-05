Comerciários lotam Sesc Piatã no feriado desta quarta (1º)

O feriado do Dia do Trabalho, comemorado nesta quarta-feira (1º), foi aproveitado ao máximo pelos comerciários, que aproveitaram o dia de sol para relaxar no meio da semana. Só o clube Sesc Piatã reuniu cerca de 5 mil conveniados e familiares.

Das 9h às 16h, o clube recebeu trabalhadores, que se divertiram na piscina, que estava lotada de crianças, além de atividades esportivas, como futebol, futebol de salão e futevôlei. O espaço também contou com atividades lúdicas para os filhos dos comerciários, uma exposição de artesanato e a apresentação da banda de samba Fora da Mídia e do cantor sertanejo Matehus Vinícius.

O acesso ao clube é gratuito para comerciários e familiares, desde que apresentem a carteirinha de conveniado com o clube. Tradicionalmente, no feriado de 1º de maio, o espaço promove um mega dia de folga, com capacidade para receber de 5 a 6 mil pessoas.