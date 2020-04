Comércio de Senhor do Bonfim poderá ser retomado em horário reduzido

A prefeitura de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, autorizou a abertura do comércio, em horário reduzido. O retorno das atividades foi permitido após quase três semanas desde que foi ordenado o fechamento de lojas como medida de prevenção ao coronavírus. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a cidade não tem casos confirmados da covid-19.

O decreto autorizando a volta do comércio foi publicado na última segunda-feira (13) no Diário Oficial do Município. A partir desta terça-feira (14), os estabelecimentos comerciais poderão funcionar para atendimento ao público das 9h às 13h.

Cada loja deverá manter os clientes afastados com distância mínima de dois metros e respeitar medidas de higiene. Para garantir que as necessidades estão sendo cumpridas, os estabelecimentos precisarão disponibilizar trabalhadores para evitar a formação de aglomerações e monitorar as normas de higiene. Segundo prevê o decreto, o descumprimento das medidas pode levar à cassação de alvará de funcionamento.

Lotéricas da cidade também podem funcionar das 7h às 13h. Já o atendimento presencial nas agências bancárias é só para posentados, pensionistas e beneficiários do bolsa família.

As aulas nas instituições das redes públicas e privadas de Senhor do Bonfim estão suspensas até o dia 17 de maio. O mesmo vale para o funcionamento de teatros, eventos religiosos e academias de ginástica.

Já bares, boates e restaurantes estão fechados, pelo menos até segunda-feira (20), para consumo presencial. No entanto, podem realizar atendimento de entrega em domicílio ou em mãos de consumidores, que levarão o produto para casa.

O que também segue suspenso no município até a próxima segunda-feira (20) é o transporte coletivo intermunicipal e municipal - exceto nos horários das 8h às 9h e das 12h às 14h, para deslocamento de trabalhadores.

A feira livre da cidade poderá ser realizada neste sábado (18). Porém, apenas para venda de alimentos. Assim, preparo de lanches e refeições e comercialização de bebidas alcoólicas estão proibidos. Outra regra é que poderão participar apenas vendedores que moram no município.

Estabelecimentos com serviços considerados essenciais seguem com funcionamento normal, mas é preciso respeitar a distância mínima entre os clientes e fornecer equipamentos de proteção individual aos funcionários.