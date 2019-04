Comércio passará por 22 obras e terá investimento de R$ 300 milhões

O Comércio ganhar uma nova cara nos próximos meses. O bairro passará por uma retivalização, onde estão previstas 22 obras previstas, com um total de R$ 300 milhões de investimento. O objetivo é trazer novamente ocupação de soteropolitanos, sutirtas e comerciantes.

Nesta segunda-feira (29), foi assinada a ordem de serviço para início das intervenções na Praça Marechal Deodoro, popularmente conhecida como Praça da Mãozinha. A obra já começou hoje mesmo e terá recursos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que somam R$ 4,1 milhões. A previsão para conclusão é de seis meses.

O projeto de revitalização da praça, assinado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), dá atenção especial às paradas de ônibus. O local tem, atualmente, um grande ponto de parada que sofre com processo de degradação e deterioração das calçadas. Além disso, a expectativa é que sejam solucionados problemas como a falta de acessibilidade, com instalação de rampas, e a má iluminação do local. Também serão implantadas uma faixa de pedestres, novas calçadas com pista tátil direcional, além de bancos e lixeiras.

Outro ponto que passará por mudanças é o comércio formal e informal que hoje atua no espaço. Ele passará afuncionar de forma ordenada, para não prejudicar a circulação de pedestres.

“Não tenho dúvidas de que, quando nós concluirmos esse conjunto de intervenções, teremos uma nova perspectiva para o Centro Histórico do nosso país. Esse é o grande legado que eu quero deixar, de intervenção urbanística no meu segundo mandato. Esses investimento que nós estamos realizando e ainda vamos realizar até o final de 2020”, disse o prefeito ACM Neto durante o ato de assinatura do documento que dá início aos trabalhos.

Titular da pasta responsável pelas obras, o vice-prefeito Bruno Reis destacou a importância dos investimentos na região. “O Centro histórico de Salvador é uma das áreas mais bonitas do mundo. Essas 22 iniciativas vão fazer com que a gente tenha aqui uma área que será uma das principais geradores de emprego, renda e oportunidades na nossa cidade. Vamos incentivar também uma das nossas vocações, que é o turismo”, pontuou.

A obra passou a integrar a praça no ano 2000. A escultura de mãos entrelaçadas é uma referência ao elo cultural entre as Américas do Sul e Central e a Península Ibérica. A peça, que é uma homenagem à Associação Iberoamericana de Câmaras de Comércio (AICO), tem assinatura do artista plástico Kennedy Salles. Ela é feita em granito e fibra de vidro e mede 3,9 metros de altura.

A área onde está localizada a Praça Marechal Deodoro está inserida no perímetro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Aprovação

Quem é frequentar assíduo da Praça da Mãozinha está feliz com a novidade. O taxista Mário Santos, 47, que há mais de 10 anos faz ponto na região, espera que a revitalização traga mais gente para a praça e, consequentemente, mais corridas. “Tomara que fique bem bonita, que as pessoas queiram vir conhecer. Quanto mais turistas na região, melhor pra gente”, disse.

Além da atratividade, uma esperança dos moradores é que as obras tragam mais segurança ao local. A manicure Cintia Dias, 29, pega ônibus na praça todos os dias à caminho do trabalho.

“Espero que essa reforma deixe a gente mais seguro. Dependendo do horário, por conta do jeito que a praça está, a gente fica meio apreensivo de esperar o ônibus. Agora espero que seja mais tranquilo”, acrescentou.

Lista de obras

As obras na praça Marechal Deodoro fazem parte do conjunto de intervenções realizadas pela prefeitura na região do Comércio e do Centro Histórico. Já foram entregues o Hub Salvador e a revitalização da Praça da Inglaterra. Outras obras como as revitalizações da Praça Cairu, da Rua Miguel Calmon e do Terreiro de Jesus estão em andamento.

Confira a lista das 22 obras do Comércio:

OBRAS CONCLUÍDAS

Praça da Inglaterra

Hub Salvador



OBRAS EM ANDAMENTO

Praça Cairu

Rua Miguel Calmon

Rua Cônego Pereira

Terreiro de Jesus

Mercado São Miguel

Praça Castro Alves

Avenida Sete

Praça Marechal Deodoro



EM LICITAÇÃO

Arcos da Montanha

Elevador do Taboão

Arquivo da Cidade



EM PROJETO

Muralhas do Frontispício

Plano Inclinado Castro Alves

Terminal da Barroquinha

Museu da Música Brasileira

Mercado Modelo

Terminal do Aquidabã

Polo de Economia Criativa

Nova Sede da Prefeitura



EM PARCERIA

Cerimonial da Conceição da Praia (Iphan)

Prédio dos Correios



